Девять пострадавших, трое погибших. В Вязниковском районе ночью 16 июня произошло трагичное ДТП с участием четырех транспортных средств. Что известно об аварии? Кто виноват в происшествии?

Девять пострадавших, трое погибших. В Вязниковском районе ночью 16 июня произошло трагичное ДТП с участием четырех транспортных средств. Что известно об аварии? Кто виноват в происшествии? Читайте в нашем материале. О ДТП рассказали в пресс-службах УМВД и МЧС области. Около 1:25 на на 290 км трассы М-7 у поворота на поселок Никологоры столкнулись минивэн «Рено»,