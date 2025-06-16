В 21 муниципалитете кипела работа по выбору объектов, которые уже в 2026 году получат федеральное финансирование.
В нашем регионе завершилось голосование за проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. 145 656 жителей области отдали свои голоса за преображение любимых уголков.
В 21 муниципалитете кипела работа по выбору объектов, которые уже в 2026 году получат федеральное финансирование. В лидерах по количеству новых проектов – Владимир, Гусь-Хрустальный, Лакинск и Муром. А в Коврове, Кольчугино и Меленках жители решили продолжить начатые преобразования. Например, ковровчане активно поддержали второй этап благоустройства березовой рощи на улице Белинского.
Жители Ставрово, Вязников, Судогды, Вольгинского, Лакинска и Покрова проявили особую активность. И это не случайно, ведь по данным ВЦИОМ, для 89% россиян благоустройство городской среды – самое заметное изменение в их городах, а 86% уверены, что такие проекты делают жизнь лучше.
«Я, как региональный руководитель этого партийного проекта, очень рад, что мы сплотились и выполнили установленные нам показатели по вхождению в федеральную программу! Спасибо всем, кто участвовал в этом процессе», — отметил Игошин в своих соцсетях.