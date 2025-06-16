В 21 муниципалитете кипела работа по выбору объектов, которые уже в 2026 году получат федеральное финансирование.

В нашем регионе завершилось голосование за проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. 145 656 жителей области отдали свои голоса за преображение любимых уголков.В 21 муниципалитете кипела работа по выбору объектов, которые уже в 2026 году получат федеральное финансирование. В лидерах по количеству новых проектов – Владимир, Гусь-Хрустальный, Лакинск и Муром. А в Коврове, Кольчугино и Меленках жители решили продолжить начатые преобразования. Например, ковровчане активно поддержали второй этап благоустройства березовой рощи на улице Белинского.Жители Ставрово, Вязников, Судогды, Вольгинского, Лакинска и Покрова проявили особую активность. И это не случайно, ведь по данным ВЦИОМ, для 89% россиян благоустройство городской среды – самое заметное изменение в их городах, а 86% уверены, что такие проекты делают жизнь лучше.«Я, как региональный руководитель этого партийного проекта, очень рад, что мы сплотились и выполнили установленные нам показатели по вхождению в федеральную программу! Спасибо всем, кто участвовал в этом процессе», — отметил Игошин в своих соцсетях.