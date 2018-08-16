За сбыт подделок в тюрьму? Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Суздальского района. По версии следствия, мужчина причастен к 6 эпизодам сбыта фальшивок.

За сбыт подделок в тюрьму? Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Суздальского района. По версии следствия, мужчина причастен к 6 эпизодам сбыта фальшивок. Он расплачивался в магазинах Владимира поддельными купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Поддельные банкноты полиция из оборота изъяла. Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы по этому делу с обвинительным заключением переданы в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф до 1 миллиона рублей.