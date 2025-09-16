На студенческом Кубке Европы по самбо, проходившем в сербском городе Нови-Сад, спортсменка из Владимирской области завоевала серебряную медаль. Более 100 самбистов из 9 стран боролись за

На студенческом Кубке Европы по самбо, проходившем в сербском городе Нови-Сад, спортсменка из Владимирской области завоевала серебряную медаль. Более 100 самбистов из 9 стран боролись за победу на престижном турнире, поделились в региональном Минспорта. Разиет Едиджи является курсантом Владимирского юридического института ФСИН России и воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва. Тренирует спортсменку Антон Мельников.