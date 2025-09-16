Жителям Владимирской области не стоит беспокоиться о качестве телевещания из-за предстоящей солнечной интерференции. Специалисты «Владимирский ОРТПЦ» прогнозируют, что большинство

Жителям Владимирской области не стоит беспокоиться о качестве телевещания из-за предстоящей солнечной интерференции. Специалисты «Владимирский ОРТПЦ» прогнозируют, что большинство зрителей не заметят никаких изменений. С 27 сентября по 20 октября ожидается явление солнечной интерференции, которое может кратковременно ухудшить качество сигнала цифрового эфирного телевидения. Однако, по прогнозам РТРС, в большинстве случаев помехи будут незначительными. Из пресс-релиза