17 и 18 сентября на территории отеля «Николаевский Посад» состоится Второй Межрегиональный фестиваль физкультуры и спорта Всероссийского общества инвалидов «Под Золотыми куполами». Он соберёт более 120 участников в составе 14 команд из Луганской Народной Республики, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тамбовской и Ярославской областей. В рамках фестиваля состоятся соревнования по спортивным играм