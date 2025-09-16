Дворовые территории у домов №3,3а и 5 на улице Суворова обновляются в рамках проекта «БлагоДвор». Здесь появится новая пешеходная дорожка, которая обеспечит удобный и безопасный путь к

Дворовые территории у домов №3,3а и 5 на улице Суворова обновляются в рамках проекта «БлагоДвор». Здесь появится новая пешеходная дорожка, которая обеспечит удобный и безопасный путь к детскому саду и школе. Обновят дорожное полотно и заменят старый бордюрный камень. Напомним, программа «Благодвор» — это региональный проект, который позволяет обновить и придомовую, и прилегающую территории домов.