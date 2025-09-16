Печально известный дом в центре Владимира на этот раз оценили в 360 миллионов рублей – это на 40 миллионов меньше, чем изначально. В этот лот также входит земельный участок, на котором

Печально известный дом в центре Владимира на этот раз оценили в 360 миллионов рублей – это на 40 миллионов меньше, чем изначально. В этот лот также входит земельный участок, на котором располагается объект незавершенного строительства общей площадью около 8 тысяч квадратных метров, гараж-стоянка и прилегающая территория. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 30 сентября. Напомним,