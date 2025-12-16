Сотрудники службы уличного наружного освещения «Центра управления городскими дорогами» устанавливают новые опоры освещения в районе школы №11 на ул. Балакирева. Всего планируется

Сотрудники службы уличного наружного освещения «Центра управления городскими дорогами» устанавливают новые опоры освещения в районе школы №11 на ул. Балакирева. Всего планируется установить шесть новых опор, смонтировать провод СИП и светильники, – сообщили в «ЦУГД». Работы по организации дополнительного освещения уже проведены у школ №2, №13, №32 и ряда других образовательных организаций. Работники муниципального предприятия