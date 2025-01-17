В конце ноября 2023 года они арендовали хостел во Владимире, где разместили нелегальных мигрантов.

Заместитель прокурора Собинского района утвердил обвинительное заключение против двух жителей города Владимира, обвиняемых в фиктивной регистрации иностранцев на учет и организации нелегальной миграции. Оба обвиняемых признали свою вину, сообщает прокуратура Владимирской области.По версии следствия, мужчины помогали предпринимателю из Лакинска, который формировал группу разнорабочих для работы на заводе. В конце ноября 2023 года они арендовали хостел во Владимире, где разместили нелегальных мигрантов. Они обеспечивали иностранцам выполнение работ до конца декабря, а также продолжали регистрировать их в других хостелах без ведома владельцев.За указанные преступления предусмотрены серьезные наказания, включая штрафы и лишение свободы до 10 лет. Уголовное дело будет рассмотрено в Собинском городском суде.