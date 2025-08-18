Владимирские футболисты одержали долгожданную победу. Тем самым «Торпедо» прервали череду проигрышей и ничейных игр. Матч с клубом «Леон Сатурн» из Раменского прошел 17 августа на домашнем

Владимирские футболисты одержали долгожданную победу. Тем самым «Торпедо» прервали череду проигрышей и ничейных игр. Матч с клубом «Леон Сатурн» из Раменского прошел 17 августа на домашнем стадионе в рамках Первенства России по футболу. Уже в начале игры стало ясно, скучной она точно не будет: спортсмены с обеих сторон пытались продавить соперника. Но счет был открыт