Раньше Колпь считалась одной из самых чистых рек Владимирской области.

В поселке Красная Горбатка Судогодского района досрочно идет расчистка реки Колпь. Работы, начатые в рамках федерального проекта «Вода России», направлены на то, чтобы вернуть реке её первозданный вид и оздоровить ее экологическое состояние. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Возвращение к жизниРаньше Колпь считалась одной из самых чистых рек Владимирской области, но в последние годы она сильно обмелела и заросла. Участок в черте Красной Горбатки утратил свою привлекательность из-за сильного заиливания. Проект по её спасению рассчитан на два года, но подрядчик уже идёт с опережением графика.«Наша задача — вернуть ей былой облик. Росводресурсы в текущем году уже направили на проведение работ на данном объекте более 66 млн рублей», — отметила и.о. руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Любовь Махова.Масштабы работОбщая стоимость проекта составляет 166 млн рублей. За это время планируется:Очистить 3,88 км русла реки.Извлечь 293 тыс. куб. м донных отложений.Расчистить от зарослей 44 гектара территории.Сейчас на объекте работают 8 единиц техники, включая два земснаряда. По словам директора подрядной организации ООО «Стройвест» Данила Слободенко, уже извлечено более 150 тысяч кубометров ила. «Там, где прошла техника, открывается водная гладь, меняется облик реки», — добавил он.Значение для регионаРека Колпь имеет огромное рекреационное значение. В её долине расположен природный заказник, на берегах — базы отдыха, а сама она популярна у любителей водных сплавов и рыбаков. В реке водятся более 20 видов рыб, среди которых щука, судак, плотва и другие.«Оздоровление реки, которое началось благодаря поддержке Росводресурсов, очень важно и для местных жителей, и для региона в целом. В этом году мы также надеемся получить дополнительное финансирование из федерального центра, так как работы на объекте идут с опережением графика», — подчеркнул заместитель министра природопользования и экологии Владимирской области Валерий Сафонов.Отмечается, что ранее, в 2022–2023 годах, на реке Колпь была реконструирована плотина, что в совокупности с текущей расчисткой русла значительно улучшит экологическое состояние реки и качество жизни для более чем 7,5 тысяч жителей посёлка Красная Горбатка.