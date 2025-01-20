Если гражданин находится в реестре контролируемых лиц, регистрация будет отменена.

С 5 февраля 2025 года во Владимирской области, как и по всей России вступают в силу изменения в Семейном кодексе, касающиеся заключения браков с иностранцами и лицами без гражданства. Как сообщает ЗАГС Владимира, теперь перед регистрацией брака органы ЗАГС будут проверять репутацию иностранца.Если гражданин находится в реестре контролируемых лиц, регистрация будет отменена. Ранее процедура не предусматривала такой проверки, что позволяло сразу оплачивать госпошлину и выбирать дату заключения брака. Нововведение предполагает дополнительное время на проверку.Напомним, ранее мы писали, что