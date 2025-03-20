Ученица 10-й школы Коврова Маргарита Маркова победила в федеральной премии «Лидеры юннатов» от ППК «Российский экологический оператор». Школьница три года занималась исследованием Клязьмы

Ученица 10-й школы Коврова Маргарита Маркова победила в федеральной премии «Лидеры юннатов» от ППК «Российский экологический оператор». Школьница три года занималась исследованием Клязьмы в пределах Ковровского района, рассказали в пресс-службе правительства области. За все время работы Маргарита прошла на моторной лодке маршрут длиной в 36 километров и собрала пробы воды в 26 местах. Девочка использовала