По всей стране установлено уже более 120 тысяч умных устройств «Ростелекома», среди которых домофоны, комплексное видеонаблюдение, контроль доступа, счетчики и шлагбаумы.

По данным за 2024 год, цифровой сервис используется в 335 городах России — почти в трети страны. По всей стране установлено уже более 120 тысяч умных устройств «Ростелекома», среди которых домофоны, комплексное видеонаблюдение, контроль доступа, счетчики и шлагбаумы.«Ростелеком. Ключ» — это многофункциональный сервис контроля за домом и придомовой территорией. Подключиться к системе может каждый — для этого необходимо обратиться в управляющую компанию.Сегодня свыше миллиона человек установили мобильное приложение «Ключ», чтобы управлять с телефона умным домофоном, шлагбаумом, просматривать записи с камер видеонаблюдения и автоматически получать показания счетчиков.Помимо технологичности, простоты использования и скорости работы, компания уделяет особое внимание прочности своих продуктов. Все устройства, предлагаемые сервисом «Ростелеком. Ключ», испытываются в лаборатории, что позволяет им бесперебойно работать в самых экстремальных условиях. В частности, самой холодной точкой, где установлен умный домофон от «Ростелекома» является Якутск, в котором средняя температура зимой составляет -40 °С.Елена Нечай, директор продуктового офиса «Ростелеком. Ключ»:«С каждым годом все больше людей в России используют цифровые решения для дома, а за комфорт пользователей все чаще отвечают технологии. Подтверждение этому в цифрах: по нашим данным, "Ростелеком. Ключ” охватывает уже 636 тысяч домохозяйств по всей стране. Мы постоянно работаем над повышением качества и функциональности услуг сервиса».«Ростелеком. Ключ» — на 100 % российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании отличающихся высшим стандартом надежности Tier III.Реклама. . ИНН 7707049388.