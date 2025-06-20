Владимирская область вошла в топ-10 фестиваля геобрендов наряду с Сахалином, Москвой, Тверью, Белгородом и другими. Музей Михаила Сперанского села Черкутино отметили на Всероссийском

Владимирская область вошла в топ-10 фестиваля геобрендов наряду с Сахалином, Москвой, Тверью, Белгородом и другими. Музей Михаила Сперанского села Черкутино отметили на Всероссийском конкурсе «Земля открытий» в Национальном центре «Россия». 7 видеопроектов представили владимирские участники на конкурс. В роликах рассказали о фактах жизни выдающегося государственного деятеля и селе Черкутино, где он родился. Инна Щегорцева, заведующая