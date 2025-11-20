Всероссийский муниципальный форум "Малая родина — сила России" стартовал в областной столице.

Всероссийский муниципальный форум "Малая родина — сила России" стартовал в областной столице. В открытии мероприятия приняли участие заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов, губернатор Тюменской области Александр Моор.Как сообщили в информационном центре правительства региона, в рамках форума главы муниципальных образований, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций обсудят и поделятся кейсами по улучшению жизни граждан. Ключевая тема – "Урбанистика и архитектура".Ознакомиться с программой встречи можно на сайте мероприятия.Отметим, что форум проводится по поручению президента России Владимира Путина. Главы муниципальных образований, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций поделятся своим опытом по улучшению жизни граждан.