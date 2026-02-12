В НГХМ|Искусство ХХ века открылась выставки группы художников Русские метамодернисты (6+). В экспозиции представлено 70 живописных работ. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Проект Русские метамодернисты — это пятнадцать современных российских профессиональных художников, преимущественно выпускников Московского художественного института им. В.И. Сурикова, сплочённых единой мировоззренческой и культурологической концепцией. Метамодернистами их делает независимость от внешних влияний, обладание системным и конструктивным мышлением, желание преодолеть цинизм постмодерна и утвердить новую искренность: возможность без извинений и игры разговаривать с современным зрителем на внятном изобразительном языке.Художников-участников объединяет поколенческий опыт, высокий уровень мастерства и общее отношение к фигуративному искусству. Это не шоумены, но и не отвлеченные созерцатели. Они — реальные участники современной жизни с её вызовами. Их характеризует отсутствие сарказма и деконструкции, но появляется философский взгляд, признание реальности и новая искренность, — подчеркнул искусствовед, арт-критик и куратор проекта Владимир Назанский.В экспозиции можно увидеть работы участников творческого объединения Русские метамодернисты Ивана Коршунова, Анастасии Кузнецовой-Руф, Тимофея Смирнова, Марии Сафроновой, Антона Кузнецова, Евгении Буравлевой, Егора Плотникова, Юлии Малининой, Анастасии Миро, Дарьи Котляровой, Дмитрия Колистратова, Александра Кабина, Виктора Пономаренко, Александра Грекова, Владимира Мигачева. Художники через свои работы ведут диалог со зрителем, обращаясь к вечным темам — памяти, любви, одиночеству, связи человека с природой и историей.У каждого из пятнадцати художников своя планета и свои темы, но есть общие точки соприкосновения. Художники-метамодернисты ищут новую искренность — не звериную серьёзность советской эпохи и не постоянную иронию постсоветских лет, а нечто иное, новую звезду, — пояснил автор идеи проекта, художник, кандидат искусствоведения Иван Коршунов.В разное время представленные на выставке работы демонстрировались на известных арт-площадках страны — ГЭС‑2, ММОМА, Гостиный Двор, Винзавод, Cube.Moscow, Эрарта. В Нижнем Новгороде проект показан после экспонирования в Краснодаре.Проект Русские метамодернисты призван продемонстрировать, что современное искусство в России не просто существует и развивается, но и в своих новых направлениях имеет глубокие духовные и нравственные корни, растущие из школы русского художественного образования, из русской культурной традиции.Метамодернизм невероятно пришёлся мне по душе и по сердцу, потому что это время, в отличие от постмодерна, даёт возможность искренне говорить о том, что нас волнует, без каких‑либо кавычек и без страха показаться смешными, нелепыми или устаревшими. Метамодернизм позволяет художнику показывать сегодняшние реалии такими, какие они есть, без стеснения и без боязни выглядеть нелепо. На выставке Русские метамодернисты можно увидеть жизнь, такой, какой её видят современные художники, — отметила художник Анастасия Кузнецова-Руф.После открытия выставки состоялся паблик-ток с участниками творческого объединения Русские метамодернисты. На нем гости подробнее узнали об одном из популярных течений в современном искусстве, смогли пообщаться с авторами, задать им вопросы об особенностях их творчества. Кроме того, художники прошлись с посетителями по экспозиции и дали детальное разъяснение содержания, символики картин, техник и материалов, использованных в работах.Выставка Русские метамодернисты будет работать в НГХМ|Искусство ХХ века (пл. Минина и Пожарского, д. 2/2) до 15 марта. Она доступна и по Пушкинской карте.Напомним, что программа Пушкинская карта действует в рамках нацпроекта Семья, который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении Госуслуги.Культура. Лимит карты – 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий Пушкинскую карту.