В четверг, 5 февраля, в Челябинске состоится первый в России форум партии Единая Россия по итогам пятилетней работы Народной программы. Органы власти и общественники обсудят реализацию проектов, предложенных жителями региона и страны, и покажут, что инициативы людей становятся реальными делами, которые меняют жизнь к лучшему, передает Центр управления регионом.Не случайно площадкой для первого форума выбран Челябинск: здесь не просто успешно выполняют поставленные задачи, а действуют на опережение. Опыт Южного Урала в реализации самых разных проектов часто перенимают другие регионы.В форуме примут участие секретарь генерального совета партии Владимир Якушев и губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения „Единой России“ Алексей Текслер. Их совместная работа символизирует эффективную связку между регионом, партией и федеральным центром, которая позволяет успешно реализовывать проекты в промышленности, социальной сфере, образовании и медицине, — отметили в ЦУРе.Программа форума будет насыщенной: участники обсудят поддержку бойцов СВО и их семей, здоровье людей, развитие экономики, образования и культуры. Также на форуме обсудят предложения для совершенствования программы, основываясь на опыте Челябинской области. Кроме того, программа включает отправку гумпомощи в зону СВО и новые российские регионы. В преддверии форума рабочие группы оценивают объекты, построенные в рамках программы. Это в том числе межвузовский кампус.Форум в Челябинске даст старт череде аналогичных встреч в других регионах, где покажут, что инициативы людей становятся реальностью.