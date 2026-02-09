11 февраля в столице Самотлора пройдет первый региональный форум Есть результат.

11 февраля в столице Самотлора пройдет первый региональный форум Есть результат, в рамках которого обсудят предварительные итоги реализации народной программы партии Единая Россия, а также Карты развития Югры.Также делегаты форума заслушают инициативы, которые лягут в основу народной программы Единой России 2.0.Кроме того, мы проведем партийный десант и оценим объекты Карты развития Югры на территории Нижневартовска и отправим гуманитарный груз в рамках партийной акции Югра – защитникам Отечества, - отметил председатель Думы Югры, секретарь регионального отделения партии Единая Россия Борис Хохряков.В эти дни Борис Хохряков посетил Нижневартовск, чтобы вместе с главой города Дмитрием Козенко оценить готовность к проведению первого регионального форума Есть результат.