Даты проведения Восточного экономического форума в 2026 году уже определены. Мероприятие состоится с 1 по 4 сентября во Владивостоке.Советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что ВЭФ за годы работы стал ключевой площадкой для развития Дальнего Востока и привлечения инвестиций. Развитие Дальнего Востока определено Президентом России национальным приоритетом, и последние 10 лет форум способствует достижению высоких показателей развития макрорегиона, – подчеркнул Антон Кобяков.По словам заместителя председателя Правительства РФ — полпреда Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, регион сегодня показывает устойчивый рост, который по ряду показателей опережает среднероссийский уровень. По целому ряду показателей Дальний Восток опережает среднероссийскую динамику: темпы роста инвестиций в основной капитал с 2014 года выросли в два раза, обогнав среднероссийский показатель в 1,5 раза. Промышленное производство увеличилось в 1,3 раза. Ежегодный объем добычи полезных ископаемых увеличился в 1,4 раза, ввода жилья – в 1,5 раза, объем строительства – в 2,3 раза. Увеличение предложения на рынке жилья сказалось на стоимости квадратного метра. Впервые в апреле 2024 г. цена на метр на Дальнем Востоке сравнялась со среднероссийской, а сейчас на 21% ниже. В проекты с государственной поддержкой на Дальнем Востоке фактически вложено 5,6 трлн рублей. В эксплуатацию введено более тысячи предприятий. Такая динамика развития региона стала результатом комплексной работы, большую роль в которой играет Восточный экономический форум, – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрий Трутнев.Восточный экономический форум проводится с 2015 года по указу Президента России Владимир Путин. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, отметили в краевом правительстве.