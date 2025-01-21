Ранее пост занимал Александр Криворотов.

В Камешковском районе Владимирской области скорбят по двум военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали местные власти.26-летний мобилизованный из села Горки служил водителем в штурмовом отряде и погиб 6 января 2025 года. Прощание с ним состоялось 19 января.Другой военнослужащий, 46-летний контрактник из Камешкова, погиб 29 марта 2024 года. Он родился в Новосибирске в марте 1978 года, проходил службу в составе добровольческого отряда «БАРС-1» и подписал контракт с Минобороны РФ в 2024 году. Прощание с ним прошло 18 января.