Областной театр драмы стал участником программы «Большие гастроли 2025. Межрегиональная программа», об этом сообщили в телеграм-канале театра. Гастроли по обмену с Государственным

Областной театр драмы стал участником программы «Большие гастроли 2025. Межрегиональная программа», об этом сообщили в телеграм-канале театра. Гастроли по обмену с Государственным академическим музыкальным театром республики Крым (г.Симферополь) планируются в сентябре. Из телеграм-канала «Владимирский академический театр драмы» Кроме того, Владимирский академический театр драмы в этом году участвует в обменных гастролях с Луганским музыкально-драматическим театром им.