Сломала ногу, поскользнувшись на крутом спуске. Женщина упала на улице Годова гора – эта извилистая дорога ведет от Успенского собора к улице Урицкого. Когда на место приехали медики, они

Сломала ногу, поскользнувшись на крутом спуске. Женщина упала на улице Годова гора – эта извилистая дорога ведет от Успенского собора к улице Урицкого. Когда на место приехали медики, они попросту не смогли спуститься к пострадавшей. Об инциденте рассказали в поисково-спасательном отряде Владимира. Судя по дате на фотографиях, несчастный случай произошел 19 января около восьми часов