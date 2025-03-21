Владимирский филиал Президентской академии и Владимирская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие духовно-нравственных целей среди молодого

Владимирский филиал Президентской академии и Владимирская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие духовно-нравственных целей среди молодого поколения, а также на укрепление межконфессионального диалога. Епархия и Академия организуют различные совместные мероприятия, в том числе лекции, семинары в области образования, культуры, просвещения. Ряд встреч проведет лично митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Никандр, митрополит Владимирский