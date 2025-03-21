Давно мучают мозоли, грибок и трещины на стопах? Пора обратиться к специалисту. В Центре подологии «Здоровые стопы» врачи помогут решить проблемы с вросшими ногтями, деформацией пальцев ног

Давно мучают мозоли, грибок и трещины на стопах? Пора обратиться к специалисту. В Центре подологии «Здоровые стопы» врачи помогут решить проблемы с вросшими ногтями, деформацией пальцев ног и утолщением кожи. К каждому пациенту здесь индивидуальный подход. Подологи не только осмотрят Вашу проблему, но и направят к узкопрофильному специалисту для решения серьезных заболеваний. Оксана Бойкова, руководитель