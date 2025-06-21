19-летняя дочь многоженца из Александрова Владимирской области Ивана Сухова обвинила его в домогательствах. По словам девушки, отец заставлял трогать его в интимных местах, как минимум дважды.

19-летняя дочь многоженца из Владимирской области Ивана Сухова обвинила его в домогательствах. По словам девушки, отец заставлял трогать его в интимных местах, это происходило как минимум дважды. Впервые это случилось на отдыхе в Сочи, а второй раз у них дома. Семья проживает в городе Александров. Сейчас по факту произошедшего идет проверка, подробности — в материале .Из тебя достойная жена не выйдетЗаявление о том, что 19-летнюю Анну в подростковом возрасте развращал собственный отец, девушка сделала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Она рассказала о произошедшем дома только подруге. Мама была не в курсе ситуации. Анна, сдерживая слезы, призналась, что Сухов домогался ее дважды. Эти действия мужчина объяснял тем, что дочка у него — трудный подросток, поэтому «достойной жены из нее уже не выйдет, а так хотя бы будет все уметь, как правильно делать». По словам девушки, отец нашел у нее в сумке сигареты.В первый раз все случилось, когда Анне было 14 лет, а в 15 сексуальные домогательства повторились, но уже «в другом контексте».«Дочь, закрой глаза». Две минуты, грубо говоря... Спустя месяц после всего произошедшего он сказал, что этого не было — что я себе придумала все», — вспоминает девушка.Анна также рассказала, что жертвой отцовских уроков стала ее сестра, которая тогда не достигла даже 14-летнего возраста.«Злые люди просто хотят сотворить плохое»Иван Сухов на заявление дочери отреагировал и рассказал свою версию произошедшего журналистам.«Злые люди просто хотят сотворить плохое. Особенно эти ток-шоу, которые под меня зачем-то роют, что-то придумывают. И больным ребенком в трудной ситуации манипулируют. Мне жаль мою дочь, что они ее используют, а они бессовестные», — заявил он журналистам.Сухов заявил, что не держит зла на дочь, а чувствует лишь непонимание. Отец намекнул: Анне поставлен диагноз, якобы она больна, но по этическим причинам и любви к своему ребенку он не хочет это афишировать.«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, в рамках которого будут изучены озвученные доводы и дана надлежащая правовая оценка как действиям мужчины, так и действиям (бездействию) органов профилактики по работе с данной семьей», — уточнили в СК СК РФ по Владимирской области.Дело также контролирует глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Если обвинения подтвердятся, то Ивану Сухову может грозить до 10-15 лет лишения свободы по статье 135 УК РФ за развратные действия.Напомним, что Сухов позиционирует себя как многоженец, который содержит большую семью и планирует завести 50 детей от разных женщин. Несколько из них сейчас проживают совместно. Свою позицию Иван озвучил в интервью журналистки Саши Сулим. С тех пор его семью регулярно приглашают на шоу.