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<a href="http://33live.ru/novosti/21-09-2018-minpromtorg-poxvalilo-vladimirskuyu-oblast.html" target="_blank">Минпромторг похвалило Владимирскую область</a> - «Владимирская область - динамично развивающийся регион». Такое заявление сделал зам. главы Минпромторга России Алексей Беспрозванных. На Муроммашзаводе вместе со Светланой Орловой он провёл совещание по взаимодействию промышленных предприятий с органами власти и государственными корпорациями.