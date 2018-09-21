«Владимирская область - динамично развивающийся регион». Такое заявление сделал зам. главы Минпромторга России Алексей Беспрозванных. На Муроммашзаводе вместе со Светланой Орловой он провёл совещание по взаимодействию промышленных предприятий с органами власти и государственными корпорациями.
Владимирская область - динамично развивающийся регион. Такое заявление сделал зам. главы Минпромторга России Алексей Беспрозванных. На "Муроммашзаводе" вместе со Светланой Орловой он провёл совещание по взаимодействию промышленных предприятий с органами власти и государственными корпорациями. Было отмечено, что в рамках стратегии промышленного развития, наш губернатор уделяет большое внимание обеспечению заказами, в том числе оборонными, производственных предприятий региона. Ведь их стабильная работа обеспечивает рост экономики области, даёт уверенность в завтрашнем дне каждому работнику, их семьям.
Светлана Орлова
, губернатор области: "Промышленность остаётся базовой отраслью экономики региона. Наши предприятия сегодня активно занимаются импортозамещением, работают с крупными государственными корпорациями. В области выстроена успешная схема работы с федеральным центром, хорошо развита кооперация. Многие крупные заводы дают заказы малым и средним предприятиям. Возникающие вопросы мы успешно решаем. За это отдельная благодарность Министерству промышленности и торговли и Министерству обороны. Мы давно ведём конструктивную работу с этими ведомствами".
Алексей Беспрозванных, зам. министра промышленности и торговли России: "Вы знаете амбициозную задачу, которую поставил Президент. Знаем, что Владимирская область на это ориентируется. Мы, безусловно, будем делать акцент на поддержку именно экспортных предприятий. Во Владимирской области на сегодняшний день мы более 80 экспортеров видим в нашем реестре. Эти компании достаточно активно пользуются мерами поддержки".
Одно из важных направлений поддержки промышленности регионов – это специальные инвестиционные контракты. И здесь, как отметил зам. министра промышленности, Владимирская область также занимает ведущие позиции. При заключении контрактов, инвестор получает от государства серьезные льготы. Зам. министра привёл в пример Ковровский электромеханический завод. Он в числе первых в России подписал инвестконтракт по выпуску многофункциональных колёсных тракторов. Алексей Беспрозванных также отметил, что по части взаимодействия с Фондом развития промышленности Владимирская область является одним из лидеров в стране. Предприятия региона подали в Фонд 62 заявки, по 10 из них предоставлены льготные займы на реализацию импортозамещающих проектов.
Алексей Беспрозванных, зам. министра промышленности и торговли России: "Причем проекты, я хочу сказать, высокотехнологичные, интересные. И общая сумма, которую сегодня Владимирская область имеет в своей копилке, - 2 миллиарда 380 миллионов рублей. Я вам скажу, что это один из лучших показателей среди регионов. Очень хороший результат".