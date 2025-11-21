Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Владимир Перцев сообщил, что работа над проектом Северного обхода Владимира активизировалась. На встрече в Москве

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Владимир Перцев сообщил, что работа над проектом Северного обхода Владимира активизировалась. На встрече в Москве региональные власти получили подтверждение финансирования и согласовали ближайшие шаги по подготовке к строительству. Владимир Перцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Уверенно могу сказать по Северному обходу. Я вместе с Сергеем Станиславовичем