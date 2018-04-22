Знаменитый ведущий Максим Галкин выложил в Сеть необычный снимок. Похоже, артист решил похвастаться идеальной внешностью, но у него нашли несколько серьезных изъянов.

Знаменитый ведущий Максим Галкин выложил в Сеть необычный снимок. Похоже, артист решил похвастаться идеальной внешностью, но у него нашли несколько серьезных изъянов.Фотография появилась на личной странице Галкина в социальной сети Instagram. Подписал он его без ложной скромности: "Ну что тут скажешь... ну что есть, то есть... красив... ну может свет удачно упал, ну фотограф талантливый, т.е. талантливая. Но ведь без фотошопа, естественная, так сказать, природная (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)".Пользователи тут же принялись обсуждать снимок. Подписчики Галкина разделились на два лагеря: одни начали искать недостатки во внешности артиста, другие – нахваливать его.Изъянов удалось найти немного. Судя по комментариям, один из главных – губы. "Нос в одну сторону , губы в другую , красота редкая", – шутит пользователь. "Красавец!!!Только нижняя губа в право тянет", – отмечает другой. "Уши вот-не очень! Губы пельменистые", – спустил артиста с небес на землю третий.Были и те, кто решил просто насладиться удачной фотографией. Отметку "Мне нравится" под публикацией на момент написания заметки поставили свыше 117 тысяч человек."Все правильно. Полюби себя сам – остальные подтянутся. Это очень здорово, что самому себе свое же фото нравится", – одобрил подход Галкина один из участников обсуждения. "Мужчина без возраста", – лаконично описал ведущего второй комментатор.