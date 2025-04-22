Сейчас на трассе «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» идут работы по расчистке полос отвода. Об этом сообщает минтранс Владимирской области. Сотрудники дорожных служб
<a href="https://33live.ru/novosti/22-04-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-nachali-raschishhat-trassu-do-pereslavlya-zalesskogo.html" target="_blank">Во Владимирской области начали расчищать трассу до Переславля-Залесского</a> - Сейчас на трассе «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» идут работы по расчистке полос отвода. Об этом сообщает минтранс Владимирской области. Сотрудники дорожных служб
[url=https://33live.ru/novosti/22-04-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-nachali-raschishhat-trassu-do-pereslavlya-zalesskogo.html]Во Владимирской области начали расчищать трассу до Переславля-Залесского[/url] - Сейчас на трассе «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» идут работы по расчистке полос отвода. Об этом сообщает минтранс Владимирской области. Сотрудники дорожных служб