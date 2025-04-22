Сейчас на трассе «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» идут работы по расчистке полос отвода. Об этом сообщает минтранс Владимирской области. Сотрудники дорожных служб

Сейчас на трассе «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» идут работы по расчистке полос отвода. Об этом сообщает минтранс Владимирской области. Сотрудники дорожных служб занимаются уборкой мусора и измельчают мелкие кустарники, закрывающие обзор дороги. После этих работ специалисты приступят к выравниванию полосы отвода. В пресс-службе министерства отмечают, что такие меры помогут сохранить и дорожное полотно. Прокомментируйте