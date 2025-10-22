Синоптики прогнозируют крайне нестабильную погоду.

Жителям Владимирской области и всего Центрального федерального округа предстоит пережить одну из самых переменчивых зим за последние годы. Синоптики прогнозируют крайне нестабильную погоду: периоды аномального тепла будут резко сменяться заморозками, что приведет к изобилию осадков в виде мокрого снега и дождя. При этом мнения кардинально разошлись: если большинство предрекает зиму теплее нормы, то один из ведущих российских экспертов предупредил о вероятности сильных морозов до —25°C. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Теплее, но опаснее: общий тренд на «снежные качели»Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью отметил, что зима 2025–2026 годов будет холоднее, чем прошлая, однако в целом будет держаться около и даже выше климатической нормы.Этот тренд подтверждает климатолог, академик РАН Владимир Клименко, который считает, что предстоящая зима в Москве (и, соответственно, в Центральной России) снова будет теплее нормы, с осадками в виде дождя и мокрого снега. По его мнению, «жестоких зим в России не будет долго, еще сотни лет» из-за глобального потепления, увеличивающего влажность воздуха, о чем он рассказал .Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что непостоянство погоды и частая смена температур станут главными характеристиками этого сезона. Как сообщает , это приведет к налипанию мокрого снега на линиях электропередач, что «может увеличивать риск их обрыва».Противоположный прогноз: морозы до —25°CНа фоне общего тренда на потепление, один из ключевых прогнозов предрекает аномально холодный сценарий.Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер озвучил прогноз синоптиков о возможной аномально холодной зиме на европейской части России с морозами до —25 градусов. По его словам, которые приводит издание «», это явление, хотя и редкое, случается каждые 10–20 лет и может охватить территорию от Мурманска до Краснодарского края.Впрочем, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец вероятность такого экстремального сценария невысокой — «не более чем на 14%». Он прогнозирует, что температура в столичном регионе превысит норму на 2,5–3 градуса, а количество осадков будет около или чуть выше нормы.Помесячный прогноз для Центральной РоссииАнализируя данные ведущих метеорологических центров, можно выделить ключевые особенности каждого зимнего месяца для Владимирской области:Декабрь 2025: рекордное тепло и гололедицаЦентральная Россия, включая Поволжье, встретит зиму с «рекордным теплом», по данным «РБК». Средняя дневная температура в декабре ожидается в районе —2°C.Главная опасность месяца — частые переходы через ноль. Аномально высокие температуры будут чередоваться с отрицательными значениями, что принесет большое количество мокрого снега, гололедицу и создаст сложности для автомобилистов.Январь 2026: мягкий и влажныйЯнварь в Центральном регионе, вероятно, будет теплее обычного. По прогнозам, дневная температура будет колебаться от —2°C до —9°C, ночью опускаясь до —12°C («РБК»).Владимир Клименко отмечает, что этот месяц принесет много осадков в виде дождя и мокрого снега. Погода может повторить сценарий прошлого года, когда январь оказался необычно мягким.Февраль 2026: самый переменчивый месяцТретий месяц зимы, по прогнозам синоптиков, станет наиболее нестабильным. Средние показатели температуры будут выше обычного примерно на 4°C, при этом осадков ожидается вдвое больше нормы.Февраль принесет резкие температурные скачки, создавая эффект «снежной бани» и увеличивая риск налипания снега и образования наледи на дорогах.Когда готовить автомобиль и ждать снег?Метеорологическая зима — то есть устойчивое формирование снежного покрова — в Центральной России наступит во второй половине ноября.Синоптик Евгений Тишковец призвал водителей быть готовыми к наступлению холодов. Он порекомендовал «переобуть автомобили на зимние автошины необходимо планировать в начале ноября, до 3–4 числа».Ожидается, что к концу осени — началу декабря высота снежного покрова может составить 3–8 см. В разгар зимы сугробы в центральных регионах, по некоторым оценкам, могут вырасти до 10–20 см.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .