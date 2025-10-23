У регионального отделения Банка России сменился руководитель.

У регионального отделения Банка России сменился руководитель. Заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов представил коллегам и представителям региональных властей нового управляющего отделением по Владимирской области — Татьяну Сидорову.На рабочей встрече стороны подчеркнули важность сотрудничества между администрацией региона и главным финансовым институтом страны.«Наше сотрудничество с Банком России, понимание того, что будет происходить в финансовой сфере, очень важно для привлечения инвестиций, планирования развития экономики, инфраструктуры, социального блока», — в областном правительстве.Также регион и ЦБ объединяют вопросы цифровизации и защиты граждан от кибермошенничества. Представители власти консультируются с Банком России по теме международных расчетов, работая над расширением внешней торговли, экспорта продукции местных предприятий и привлечением инвесторов.Руководство региона поприветствовало Татьяну Сидорову и выразило уверенность, что ее назначение положит начало доброму и плодотворному сотрудничеству.