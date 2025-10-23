Его лишили свободы на 3 года.

Во Владимире бывший заместитель начальника регионального управления Росгвардии осужден на 3 года лишения свободы. Приговор вынесен за превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Подробности рассказалиСледствие доказало, что экс-полковник полиции долгое время действовал в интересах частного учебного центра, которым управляла его супруга и знакомые. Он активно склонял сотрудников ЧОПов к обучению именно там, гарантировал легкую сдачу экзаменов на удостоверение охранника и помогал центру получать лицензии на оружие вне очереди.Кроме того, бывший замглавы Росгвардии заранее предупреждал о проверках, обеспечивая учебной организации монопольное положение на рынке. За это, разумеется, регулярно получал прибыль.Суд лишил его звания «полковник полиции», запретил занимать должности в правоохранительных органах на 2 года и обязал выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Свою вину подсудимый полностью признал.