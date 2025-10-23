На базе стадиона «Торпедо» во Владимире появится ультрасовременный спортивный кластер.

Владимирская область вступает в эру масштабных спортивных преобразований. Одним из самых главных изменений станет модернизация легендарного стадиона «Торпедо» во Владимире, на его базе появится ультрасовременный спортивный кластер. Подробнее в материале vlad.aif.ru.От спортплощадки к трибунамКрупнейший в регионе стадион появился в 1950 году стараниями Владимирского тракторного завода. Новый объект построили на месте бывшей спортплощадки, обустроенной владимирцами ещё в 20-е годы прошлого века.Помимо футбольного поля и трибун, на стадионе были беговые дорожки для легкоатлетов. В 1958 году там сделали по тогдашним меркам современный ремонт, обновили инфраструктуру, после чего на стадионе стала проводить домашние матчи футбольная команда мастеров владимирского «Торпедо».В конце 70-х благодаря стараниям директора тракторо¬строительного завода А. Гришина стадион «Торпедо» включили в программу реконструкции по линии Министерства автомобильного, автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения.Первоначальный замысел подразумевал целый ряд новаторских решений, включая электроподогрев поля и козырёк над трибунами, однако амбициозным планам не суждено было сбыться.С 1991 года «Торпедо» вновь ожил. На стадионе появились венгерское электронное табло, четырёхмачтовые системы освещения для проведения матчей в тёмное время суток, было уложено искусственное покрытие на беговых дорожках. Однако этот подъём оказался недолгим: уже к середине 1990-х стадион вновь потребовал серьёзной реконструкции. Пока шёл ремонт аварийной западной трибуны, приводились в порядок подтрибунные помещения и инфраструктура, команда вынуждена была играть на стадионе «Лыбедь» («Строитель») который вмещал гораздо меньше зрителей, чем «Торпедо».Проблемы XXI векаСледующие масштабные обновления запланировали в 2020 году. Тогда предполагался снос существующих трибун с последующей постройкой новых, рассчитанных на 10 тысяч мест, а также замена натурального газона футбольного поля на искусственный. Однако коронакризис внёс свои коррективы, и эти работы были отложены.В 2023 году правительство области изыскало на реконструкцию малой спортивной арены «Торпедо» 230 миллионов рублей. Но на большую арену средств не хватило, и из-за аварийного состояния ее пришлось закрыть.В конце 2024 года власти Владимирской области объявили о поиске инвесторов для стадиона, ссылаясь на нехватку бюджетных средств. Чаяния сбылись. На ПМЭФ-2025 регион подписал соглашение с компанией «ТРАНСПРОЕКТ Групп», которой теперь предстоит заняться реконструкцией «Торпедо».«Планируем на месте нынешнего построить многофункциональный современный спортивный стадион с трибунами на 10 тысяч мест, на котором смогут заниматься не только футболисты, но и регбисты, легкоатлеты, другие спортсмены. Предусмотрены залы для фитнеса, занятий танцами, построим комфортное общежитие, гостиницу — всю необходимую инфраструктуру для проведения крупных состязаний, в том числе всероссийского масштаба. Важно, чтобы стадион гармонично вписался в городской ландшафт», — уточнил губернатор Александр Авдеев.В пяти стиляхПроектировщики разработали несколько вариантов внешнего облика стадиона: классический византийский, модерн двух видов, римский, современный византийский, а владимирцам предложили проголосовать за понравившийся вариант.В голосовании приняли участие 2967 человек. По итогам безоговорочным лидером стал вариант фасада «Модерн 1» (41% голосов).Однако в комментариях развернулись бурные дискуссии: многие выражали обеспокоенность стоимостью предлагаемых проек¬тов и возмущались отсутствием «русского» или стилизованного под белокаменную владимирскую архитектуру дизайна. Некоторые предположили, что «Модерн 1» будет выбиваться из исторического облика города, а другие и вовсе скептически относятся к перспективе реализации любого из представленных вариантов.«Из предложенных — никакой (скучные, прошлый век: видимо, бюджет слишком маленький и нет никакой изюминки в этих проектах). Неужели во Владимире нет молодых, амбициозных архитекторов, которые могли бы что-то поинтереснее спроектировать?!»«Владимирцы, вы что? В историческом центре делать такой стадион (модерн)? В стиле "Суздаль АКВА", вот только в Суздале он почти за городом, а не в историческом центре. До Золотых ворот пара шагов, такой проект не вяжется. В погоне за модой так можно лишить город его исторического духа».Однако окончательное решение предстоит принять областному градостроительному совету.«Эксперты все обсудят, сопоставят предпочтения фокус-группы в телеграм-канале со всеми за и против и примут итоговое решение, как будет выглядеть обновлённый «Торпедо», — пояснил глава региона.Непосредственно разработку проекта планируют начать в следующем году.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .