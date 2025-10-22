Трагедия произошла в деревне Липна Петушинского района. Сотрудникам первой дежурной смены аварийно-спасательного отряда АСС Владимирский области поступило сообщение о необходимости

Трагедия произошла в деревне Липна Петушинского района. Сотрудникам первой дежурной смены аварийно-спасательного отряда АСС Владимирский области поступило сообщение о необходимости извлечь тело пожилого мужчины из колодца. Информация опубликована в соцсетях Министерства региональной безопасности области. Известно, что пенсионеру 84 года. А колодец находится на территории его дома. Спасатели достали погибшего с помощью альпинистского снаряжения. Обстоятельства гибели