Решил мужик (М) купить перчатки. Приходит в огромный многоэтажный супер маркет, подходит к продавцу и говорит:
- Здравствуйте, дайте мне пожалуйста перчатки.
- А вам какие, зимние или осенне весенние.
Мужик задумался:
- Ну давайте зимние ведь скоро зима.
- Tак это вам в другой отдел.
Подходит мужик в другой отдел и опять:
- Здравствуйте, дайте мне пожалуйста зимние перчатки.
- А вам какие, светлые или темные.
Мужик снова задумался:
- Ну давайте темные.
- Так это вам в другой отдел.
Пошел мужик дальше и снова:
- Здравствуйте, дайте мне пожалуйста темные зимние перчатки.
- А вам какие, с замочком или без.
Мужик задумался:
- Hу давайте с замочком.
-Так это вам в другой отдел.
В общем ходил мужик весь день по супермаркету и уже к концу
еще анекдот!