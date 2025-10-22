С 22 октября на должность управляющего Владимирским отделением Банка России назначена Сидорова Татьяна Михайловна. Сидоровой Татьяне Михайловне 48 лет. Она родилась в городе Иваново. В 2000

С 22 октября на должность управляющего Владимирским отделением Банка России назначена Сидорова Татьяна Михайловна. Сидоровой Татьяне Михайловне 48 лет. Она родилась в городе Иваново. В 2000 закончила Ивановский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2004 году получила квалификацию «Экономист» по специальности «Финансы и кредит». После окончания университета в течение 18 лет трудилась в родном городе.