Пёс погиб в бою честной солдатской смертью.

Госпитальный пес Булат из Владимирской области погиб на СВО. Собака получила пулю в сердце. Четвероногий защитник, служивший под командованием подполковника Владимира Кудряшова, находился на посту у полевого Гвардейского госпиталя в момент трагедии.Собака не имела опыта мирной жизни, но зарекомендовала себя как добродушный и преданный товарищ. В правительстве региона подчеркнули, что, несмотря на потерю Булата, ни один человек не пострадал во время инцидента.В соцсетях правительства области отметили, что «пёс погиб в бою честной солдатской смертью», продемонстрировав истинную преданность и мужество.