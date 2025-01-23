Показатель может в среднем вырасти до 90 202 рублей.

Размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток планируют увеличить до величины регионального прожиточного минимума, таким образом, в некоторых регионах сумма вырастет в 10 раз. Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил журналистам глава Минтруда России Антон Котяков.Соответствующие изменения в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" разработаны Минтрудом и представлены на общественное обсуждение."По поручению президента, которое глава государства дал в конце декабря в ходе заседания Государственного Совета, посвященного итогам Года семьи, Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Планируется, что законопроект будет внесен в Государственную думу в весеннюю сессию. Оператором пособий предлагается определить Социальный фонд России как единое окно назначения федеральных мер социальной поддержки", - цитирует Котякова пресс-служба Минтруда.В настоящее время пособие по беременности и родам выплачивается образовательной организацией, оно зависит от размера стипендии и составляет от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период. Новое решение позволит увеличить размер пособия по беременности и родам студенткам и аспиранткам, обучающимся очно в организациях среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. По предварительной оценке, изменения затронут порядка 7 тыс. человек ежегодно.В Минтруде уточнили, что на 2025 год величина прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток составит 90 202 рубля. В зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74 867 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 235 424 рублей в Чукотском автономном округе.В ведомстве напомнили, что пособие по беременности и родам для неработающих женщин в размере прожиточного минимума уже выплачивается женщинам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также нотариусам, адвокатам, прекратившим частную практику. Размер страхового пособия по беременности и родам для женщин, работающих по найму, зависит от уровня их заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, его максимальная сумма в 2025 году составила более 794 тыс. рублей.