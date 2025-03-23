Дорожные службы расчищают подмостовые русла, водосборные сооружения и водопропускные трубы.

Трассы и мосты готовят к весеннему половодью во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба Упрдора «Москва — Нижний Новгород».Так, дорожные службы расчищают подмостовые русла, водосборные сооружения и водопропускные трубы от снега, льда и мусора. Также проводится очистка барьерных ограждений, укрепление обочин и прокопка воздушных воронок для отвода воды.Отмечается, что на трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» созданы 16 мобильных бригад, включающих 96 человек и 48 единиц спецтехники. Заготовлено 3 тысячи куб. м песка и щебня, а также 29 куб. м древесины.Также на контроле находятся три моста на М-7 «Волга» через реки Пекша, Колокша и Суворощь. Кроме того, отслеживаются три участка трассы Р-132.Напомним,