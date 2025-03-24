Более 35 лет отдает всю себя любимому делу. Светлана Шичкова ведущий инженер-технолог очистных сооружений «Владимирводоканала». За свою добросовестную работу она получила немало наград.

Более 35 лет отдает всю себя любимому делу. Светлана Шичкова ведущий инженер-технолог очистных сооружений «Владимирводоканала». За свою добросовестную работу она получила немало наград. Усовершенствовать очистные сооружения и достичь качества сточных вод мирового уровня — главные планы на будущее у Светланы Шичковой. Ее работу оценило Правительство региона и отметило почетной грамотой. Светлана Шичкова, ведущий инженер-технолог участка