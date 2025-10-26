Район активно развивает аграрный сектор.

Губернатор Александр Авдеев провел выездное заседание Правительства Владимирской области в Вязниковском районе, чтобы определить пути дальнейшего развития территории. Он уверенный экономический рост: за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал увеличился в 3,3 раза.Район активно развивает аграрный сектор, становясь центром выращивания и переработки технической конопли. Значительные средства вкладывают в благоустройство по областной программе «Благодвор», на которую муниципалитет получил более 60 млн рублей.В числе приоритетных задач остается повышение надежности теплоснабжения и газификация. В этом году запланировали газифицировать 9 населённых пунктов, в следующем году работы проведут еще в 4 поселках. Энергетики продолжают укреплять электросетевое хозяйство: они уже реконструировали 5 трансформаторных подстанций и строят 12 км новых электросетей.Главный инфраструктурный проект — масштабная модернизация водовода «Толмачёво», на которую областной бюджет выделил 110 млн рублей. Министр ЖКХ Сергей Маевский заверил, что работы по прокладке 11 из 16 км сетей уже завершают. Проблему надежного и качественного водоснабжения для почти 15 тысяч жителей Вязниковского района решат уже в этом году. Также наметили планы на 2024 год: планируют построить коллектор для водоотведения в деревне Лукново и разработать проектную документацию для замены канализации.Губернатор подчеркнул, что программа развития Вязников как опорного населенного пункта уже работает, и власти продолжат приводить территории в порядок.