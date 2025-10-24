Теплица построена по специальной технологии двойного покрытия.

Во Владимире заканчивают строительство современной теплицы площадью 400 квадратных метров. Уже установлены коммуникации — подведены электричество, отопление и водопровод. Завершить стройку планируется до наступления нового сезона.Теплица построена по специальной технологии двойного покрытия, что обеспечивает прочность и защиту от холода. Здесь планируют выращивать молодые растения, в администрации города.Новая конструкция должна решить проблему нехватки посадочного материала практически полностью: вторая теплица покроет потребности на 80%.Строительство позволяет сэкономить средства и ускорить озеленение общественных пространств, парковых зон и скверов города Владимира.