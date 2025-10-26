Владимир Бабушкин считался одним из наиболее влиятельных «воров в законе» старой формации в СССР.

В советской криминальной среде его называли Вася Бриллиант. Владимир Петрович Бабушкин (1928–1985) провел в заключении более 35 лет и считался одним из наиболее влиятельных «воров в законе» старой формации в СССР. Значительный период его жизни, с 1973 по 1981 год, связан с отбыванием срока в одной из самых строгих тюрем страны — Владимирском централе. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Путь в криминалБабушкин родился в Астрахани в 1928 году. Его детство пришлось на голод в Поволжье и Великую Отечественную войну. После того как отец ушел на фронт, а мать умерла, Володю и его восьмерых братьев и сестер воспитывала бабушка.Трагедия, которая определила дальнейший путь подростка, произошла в 1942 году, когда бабушку убили грабители, позарившись на пару валенок. Оставшись без попечения, подросток начал заниматься уличными кражами, чтобы прокормить младших. За свою раннюю дерзость в преступной среде он получил прозвище Чапаёнок.Бабушкин разработал собственный почерк: он вытаскивал деньги из кошельков, но сами кошельки оставлял на месте, что позволяло не сразу обнаружить кражи. Тем не менее, в 1944 году, в возрасте 16 лет, он был задержан и получил свой первый реальный срок, отправившись в трудовую воспитательную колонию, согласно данным .«Коронация» и конфликт в лагеряхВ 1950 году, получив новый срок — 10 лет по указу «Об усилении охраны личной собственности граждан», Бабушкин вновь оказался в лагере. В тот момент в тюремной среде особенно остро разгорелся конфликт между сидельцами и руководством колоний, который разделил уголовный мир на тех, кто строго придерживался воровского кодекса, и тех, кто сотрудничал с администрацией.Бабушкин примкнул к традиционным «ворам в законе» и в том же 1950 году в Карагандинском исправительно-трудовом лагере был «коронован». Прозвище «Бриллиант» закрепилось за ним, предположительно, как символ его строгого следования неформальным уголовным правилам и неприятия любых контактов с властью, пишетЗа свою жизнь он дважды бежал, но был пойман, и его сроки за кражи, бандитизм и покушения на убийство многократно увеличивались.Восемь лет в ЦентралеС 1973 по 1981 год Бабушкин отбывал наказание в Владимирской тюрьме — знаменитом Владимирском централе.Несмотря на свой высокий статус в криминальной иерархии, он вел себя неприметно, носил очки в роговой оправе из-за проблем со зрением, и мог заниматься бытовыми делами в камере, например, подмести пол. Арестанты отмечали, что он много читал, предпочитая русскую классическую литературу.Бабушкин использовал свой значительный авторитет для разрешения конфликтов между заключенными, поддерживая порядок, основанный на воровских «понятиях». Показателен случай в Казанской пересыльной тюрьме, где он остановил поножовщину из-за карточного долга, обязав обоих спорщиков внести часть оспариваемой суммы в «общак».Бабушкин категорически отказывался от общественно-полезного труда, что являлось частью его строгого следования криминальным традициям.В последние годы, находясь во Владимирском централе, он, по свидетельствам, симпатизировал диссидентам и использовал налаженные им каналы связи для передачи информации.В 1985 году он был переведен в колонию особого режима «Белый лебедь» в Соликамске.Смерть Бабушкина в мае 1985 года вызывает споры. Официально она была оформлена как несчастный случай или суицид.