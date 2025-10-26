Участвовать в первом туре олимпиады можно до 26 октября включительно.

Почти 7 тысяч школьников Владимирской области приняли участие в новом сезоне Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». Турнир проходит на платформе Учи.ру в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и продлится до 26 октября.Наиболее активными участниками олимпиады стали ребята из Коврова, Мурома и Александровского округа, но за лидерство также борются школьники из Владимира и Вязниковского района.Онлайн-турнир повышает уровень дорожной грамотности учеников 1–9 классов и развивает их критическое мышление. Задания построены на реальных сюжетах, с которыми ребята встречаются ежедневно, и помогают им изучить и повторить правила дорожного движения.Школьники учатся ориентироваться в дорожных знаках, соблюдать ПДД в городе и за его пределами, в разное время суток, закреплять требования к перевозке детей в автомобилях, оценивать дорожную ситуацию во дворе, в парке и на парковке.Участвовать в первом туре олимпиады можно до 26 октября включительно. Второй тур стартует 27 января 2026 года, но он будет доступен только участникам, набравшим максимальный балл на текущем этапе.Организаторами олимпиады «Безопасные дороги» Минтранс России, главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минпросвещения России.Одновременно с просветительской работой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» власти проводят комплексное обновление дорожной сети, включая дороги, ведущие к образовательным учреждениям страны.