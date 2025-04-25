Смертельная авария с двухколесным транспортом произошла в Курлово вчера, 24 апреля. 30-летний мотоциклист сбил 15-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде. Около восьми часов вечера

Смертельная авария с двухколесным транспортом произошла в Курлово вчера, 24 апреля. 30-летний мотоциклист сбил 15-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде. Около восьми часов вечера подозреваемый гнал на мотоцикле «Kawasaki ZX9R» по улице Красной Армии в сторону улицы Революции. Байкер превысил скорость и врезался в школьницу, которая ехала на велосипеде в попутном направлении. От столкновения несовершеннолетняя