Указ об увольнении подписал губернатор Александр Авдеев.

С 24 декабря Сергей Полузин больше не работает в правительстве Владимирской области. Указ об увольнении подписал губернатор Александр Авдеев. Полузин уволен «по собственному желанию». Так сказано в документахСергей Полузин занимал пост министра региональной безопасности с марта 2023 года. Ему 54 года, он уроженец Астрахани и имеет опыт службы в Северо-Кавказском и Центральном региональном командовании внутренних войск МВД РФ. После отставки в 2010 году он исполнял обязанности в контрольном комитете администрации области и был специальным представителем региона в отмобилизованных формированиях.Исполнять обязанности министра будет заместитель Алексей Сорокин.