Во Владимирской области всерьез взялись за обновление общественного транспорта. В проект бюджета внесли поправки: на закупку новых автобусов в ближайшие три года направят около миллиарда рублей.
По федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» (в рамках указа президента о национальных целях развития до 2030 года)
В 2026 году планируют приобрести 28 новых автобусов, в 2027 — 37 автобусов и в 2028 году — 54 автобуса. Автобусы направят во Владимир, Муром, Ковров и Александровский округ.
Финансирование пойдет из федерального и регионального бюджетов.
При этом область не стала возлагать финансовую нагрузку на муниципалитеты и перевозчиков — все расходы возьмет на себя региональный бюджет.
