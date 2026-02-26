Премьер правительства РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчётом о работе правительства страны за 2025 год.

Несмотря на сложную ситуацию, в российской экономике сохранилась положительная динамика. Так, ВВП увеличился на 1%, а за три последних года его рост составил более 10%. Кроме того, по индексу Всемирного банка наша страна вошла в группу лидеров по цифровизации гостехнологий.В России постоянно совершенствуется система социальной защиты, в том числе производится индексация социальных выплат и материнского капитала, оказывается адресная помощь семьям с детьми. Также увеличился минимальный размер оплаты труда, что с 2026 года положительно отразилось на благосостоянии более 4,5 млн соотечественников.Правительство РФ предпринимает меры, чтобы высокотехнологичная медицина становилась как можно доступнее для всех россиян. Кроме того, уделяется большое внимание обновлению первичного звена здравоохранения.Также в прошлом году в стране ввели 108 млн кв. метров жилья, что, безусловно, улучшит жилищные условия граждан.«Премьер в своем докладе не раз подчеркнул, что благодарен нам, депутатам, за совместную и конструктивную работу, направленную на улучшение качества жизни людей. Кстати, накануне отчета правительства в Госдуму поступило более 12 тысяч обращений россиян. Они будут учтены в дальнейшей нашей работе», — написал на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.