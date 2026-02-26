Почти 30 лет Климова вместе с мужем прожила во Владимирской области.

25 февраля 2026 года, не дожив двух дней до своего 88‑летия, ушла из жизни выдающаяся советская актриса театра и кино Наталья Ивановна Климова. Она блистала на экране, покоряя зрителей харизмой, а затем сознательно оставила сцену и кино, чтобы найти себя в ином измерении — тишине и вере. Актриса родилась в Москве, но почти 30 лет Климова вместе с мужем — народным артистом РФ Владимиром Заманским — прожила во Владимирской области. О любви, выборе, вере и человеческой стойкости великой актрисы в материале vlad.aif.ru.Судьбоносный поворотНаталья Климова родилась 27 февраля 1938 года. Путь в искусстве начался не сразу. Сначала она поступила в строительный институт, но страсть к сцене взяла верх — спустя год будущая актриса отправилась в Школу‑студию МХАТ, которую окончила в 1963 году. После учёбы служила в театре «Современник» .Зрителям Наталья Климова запомнилась яркими ролями в кино. Среди её работ «Снежная королева», «Гиперболоид инженера Гарина», «Снегурочка», «Сказы Уральских гор», «Товарищ Арсений», «Конец и начало», «26 бакинских комиссаров», «Иду на грозу», «Чайковский».Роль Снежной королевы в одноимённой киносказке 1966 года по сценарию Евгения Шварца подарила Наталье Климовой известность на всю страну и навсегда вошла в золотой фонд советского кино. Актриса создала образ, который одновременно завораживал и внушал ужас. Её героиня воплощала саму стихию вечной мерзлоты без капли тепла, сочувствия или человечности, но при этом безупречно прекрасную.Любовь всей жизниВо время учёбы в МХАТЕ Наталья Климова познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Заманским.Возлюбленный был старше её на 12 лет и к тому времени уже прошёл сложный жизненный путь: потерял родителей, воевал добровольцем на фронте, получил медаль «За отвагу». Четыре года он провёл в лагерях. Сразу после освобождения Заманский поступил в театральное училище, «омолодив» себя на два года, чтобы соответствовать возрастному цензу.Климова, заметив скромного и серьёзного однокурсника, прониклась к нему и подарила тёплые перчатки. Этот жест стал началом их отношений. В 1962 году пара поженилась.Устала от шумной столичной жизниВ 1998 году Наталья Климова вместе с супругом оставила шумную столичную жизнь и переехала в Муром Владимирской области.Решение о переезде было принято по инициативе Климовой. Супруги продали квартиру в Москве. На вырученные средства в Муроме они купили пристройку к старинному дому, которая ранее служила баней. На участке пара посадила яблоню и вишню, а также занялась выращиванием овощей.Важным фактором при выборе места проживания стал храм Николы Набережного, который находился поблизости от их нового дома. Из окна мансарды открывался вид на церковные колокола и реку Оку. Супруги стали прихожанами Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме, регулярно его посещали и помогали в его восстановлении.Переезд был связан с желанием уйти от суеты мегаполиса и сосредоточиться на духовной жизни. Наталья Климова, которая ранее перенесла тяжёлую форму туберкулёза и несколько операций, а также ушла из театра и кино, в Муроме вела затворнический образ жизни, посвящая много времени семье и религии.